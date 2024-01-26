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путін тепер не милує ув'язнених, яких відправляють в Україну – BBC

26 січня 2024, 09:27
путін тепер не милує ув'язнених, яких відправляють в Україну – BBC
Фото: Главком
Ув'язнені отримують лише "умовно-дострокове звільнення", при цьому вони відправляються на війну в Україну до кінця бойових дій.

путін змінив свою політику щодо ув'язнених, які вирушили на війну проти України. Президент росії тепер відмовляється надавати їм помилування, замість цього засуджені укладають контракти без можливості розірвання до завершення військових дій в Україні.

Про це пише російська служба BBC.

Раніше російська влада залучала ув'язнених до участі у війні, обіцяючи їм помилування після шести місяців служби. За словами покійного Прігожина, глави ПВК "вагнер", такий підхід дав змогу відправити на фронт майже 50 тисяч осіб, частина з яких повернулися додому "чистими".

Однак тепер ситуація змінилася, і замість помилування ув'язнені отримують лише "умовно-дострокове звільнення", при цьому вони відправляються на війну в Україну до кінця бойових дій. За інформацією видання, укладення піврічних контрактів з ув'язненими припинилося восени 2023 року.

Одна з мешканок Забайкальського краю на умовах анонімності розповіла про те, що її чоловік, засуджений за серйозний злочин, був завербований в один із загонів для ув'язнених "Шторм V". Він вирушив на війну в Україну за контрактом, який, замість звичайних шести місяців, розтягнувся на рік. Після закінчення контракту він не зможе повернутися додому, оскільки "контракт буде автоматично продовжено".

Інші родичі російських громадян, які воюють у "Шторм V", також стверджують, що їхні близькі продовжуватимуть службу до завершення війни. Цю умову, за їхніми словами, нібито обумовлювали під час підписання контракту. Згідно з даними видання, це пояснюється указом, підписаним путіним у вересні 2022 року, який фактично забороняє розірвання контрактів під час часткової мобілізації, навіть після закінчення їхнього терміну.

Таким чином, ув'язнені стали стикатися з тими самими умовами, що й контрактники та мобілізовані, не маючи можливості повернутися додому до закінчення так званої "СВО" (війни в Україні).

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