путін цього року видавав рекордну кількість таємних указів

В липні президент рф володимир путін підписав рекордну кількість секретних указів за весь час свого правління.

Про це пише російське видання Медіазона.

Про рекордну кількість засекречених указів свідчать підрахунки документів за порядковими номерами, в липні частина таких склала 62%.

"Усі укази президента пронумеровані по порядку від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу.

Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості", - пише видання.

Секретні укази нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно, йдеться в матеріалі.

Рік тому, коли почалась повномасштаба війна частка секретних указів путіна сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище "на тлі масштабного українського контрнаступу".