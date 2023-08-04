путін цього року видавав рекордну кількість таємних указів
Про це пише російське видання Медіазона.
Про рекордну кількість засекречених указів свідчать підрахунки документів за порядковими номерами, в липні частина таких склала 62%.
"Усі укази президента пронумеровані по порядку від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу.
Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості", - пише видання.
Секретні укази нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно, йдеться в матеріалі.
Рік тому, коли почалась повномасштаба війна частка секретних указів путіна сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище "на тлі масштабного українського контрнаступу".