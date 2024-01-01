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путін у новорічному зверненні побіжно згадав війну

01 січня 2024, 12:57
путін у новорічному зверненні побіжно згадав війну
Фото: REUTERS
Аналітики ISW назвали особливу мету очільника кремля путіна на 2024 рік.

Президент-диктатор росії путін використав своє щорічне новорічне звернення до росіян 31 грудня, щоб конкретизувати російські ідеологічні пріоритети на 2024 рік. Він опустив будь-які згадки про війну проти України, але зосередився на визначенні ідеологічних цілей, які в підсумку однаково впливатимуть на бойові дії та ситуацію на окупованих територіях.  

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"На відміну від минулорічного новорічного звернення, де путін звернувся до нації в штабі Південного військового округу в оточенні військовослужбовців у формі та відкрито говорив про цілі росії в Україні, звернення путіна 2023 року показує, як він стоїть один на тлі кремля, без жодної згадки про "спеціальну військову операцію". Натомість путін вирішив дуже коротко подякувати російським військовим за боротьбу за "правду та справедливість", а в іншому випадку зосередився на підкресленні національної єдності росії. путін також заявив, що 2024 рік буде "Роком сім'ї", підкресливши, що російська сім'я є опорою "багатонаціонального народу росії", а росія – це "одна велика країна, одна велика сім'я", - пишуть аналітики.

Аналітики звернули увагу, що в останні тижні 2023 року російський диктатор часто обговорював максималістські наміри москви щодо війни проти України. Вони вважають, що в такий спосіб він прагнув встановити більш орієнтовані на внутрішній ринок ідеологічні умови під час свого новорічної промови.

Промова путіна ще більше слугувала для чіткого визначення ідеологічної лінії кремля на 2024-й, орієнтуючи внутрішню політику на збереження "традиційних російських сімейних цінностей" і "захист російського багатонаціоналізму", які вписуються в ширшу путінську ідеологію "русского міра", яка включає групи всередині рф та за її межами.

"путін намагається відновити концепцію "руского міра" як основу російської внутрішньої і зовнішньої політики, а в його новорічному зверненні сім’ї та багатонаціоналізм російського суспільства названі "стовпами" цього конкретизованого "міра". Уявлення кремля про "русский мір", безсумнівно, вплинуть на російські адміністративні, бюрократичні та соціокультурні пріоритети на тимчасово окупованих територіях України, а також на військові цілі на полі бою наступного року", - пояснюють в ISW.

Новий рікПутінвійна в Україніросія окупанти

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