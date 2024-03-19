путін у травні вирушить до Китаю – Reuters

Останніми роками Китай зміцнив свої торгові та військові зв'язки з росією.

владімір путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після переобрання за його новий президентський термін.

Про це повідомляє Reuters.

"путін відвідає Китай", - повідомило Reuters одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним. Подробиці незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також говорили за умов анонімності.

Західні уряди засудили переобрання путіна як несправедливе та недемократичне. Але Китай, Індія та Північна Корея привітали з його продовженням правління ще на шість років, наголосивши на лінії геополітичного розлому, які розширилися після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Останніми роками Китай зміцнив свої торгові та військові зв'язки з росією, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції проти обох країн, особливо москви, за вторгнення в Україну. Дві країни оголосили про партнерство "без кордонів" у лютому 2022 року, коли путін відвідав Пекін лише за кілька днів до вторгнення.

Іноземні дипломати та спостерігачі заявили, що вони очікують, що путін зробить Китай своєю першою точкою після переобрання. Офіційна інавгурація путіна має відбутися приблизно 7 травня.

путін заявив, що росія і Китай мають схожі глобальні погляди, у них стійкі відносини, частково завдяки добрим особистим відносинам путіна і Сі Цзіньпіна, і що москва і Пекін і надалі розвиватимуть зв'язки найближчими роками.

За даними китайської митниці, товарообіг між Китаєм і росією в січні-листопаді склав 218,2 мільярда доларів, що перевищує мету збільшення двосторонньої торгівлі до більш ніж 200 мільярдів доларів до 2024 року, поставлену двома країнами.

Сі Цзіньпін у телефонній розмові з путіним минулого місяця заявив, що обидві сторони мають рішуче виступати проти втручання у внутрішні справи зовнішніх сил, вказуючи на США.

За даними міністерства закордонних справ Китаю, заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун заявив, що двосторонні відносини були "найкращими в історії" під час зустрічі зі своїм російським колегою у москві минулого місяця.

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці, повідомив посол у Берні.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії ковіду.