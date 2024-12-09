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ПОЛІТИКА

путін ухвалив рішення про надання притулку Асаду та його родині в росії

09 грудня 2024, 13:03
путін ухвалив рішення про надання притулку Асаду та його родині в росії
Володимир Путін і Башар Асад. Фото: AFP / Reuters
Що ж стосується долі російських військових баз, то кажуть, що говорити про це зарано.

Рішення про надання притулку поваленому лідеру Сирії Башару Асаду та його родині у росії ухвалив особисто владімір путін, заявив спікер кремля Дмітрій Пєсков на брифінгу у понеділок, 9 грудня.

Прессекретар путіна не відповів на запитання, коли путін востаннє бачився та спілкувався з експрезидентом Сирії, однак додав, що зараз «в офіційному графіку путіна немає зустрічі з Асадом».

Також він відмовився підтверджувати чи спростовувати перебування сім’ї Асад у Москві, зазначивши, що «про те, де колишній сирійський лідер перебуває, у Кремлю сказати нічого».

Що стосується долі російських баз у Хмеймімі та Тартусі, то за словами речника Путіна, про це говорити на разі рано. Він сказав, що росія "робить все необхідне, щоб вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз", а їхнє майбутнє буде предметом обговорення  з тими, хто очолить Сирію.

Владімір ПутінБашар Асад

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