путін ухвалив рішення про надання притулку Асаду та його родині в росії

Що ж стосується долі російських військових баз, то кажуть, що говорити про це зарано.

Рішення про надання притулку поваленому лідеру Сирії Башару Асаду та його родині у росії ухвалив особисто владімір путін, заявив спікер кремля Дмітрій Пєсков на брифінгу у понеділок, 9 грудня.

Прессекретар путіна не відповів на запитання, коли путін востаннє бачився та спілкувався з експрезидентом Сирії, однак додав, що зараз «в офіційному графіку путіна немає зустрічі з Асадом».

Також він відмовився підтверджувати чи спростовувати перебування сім’ї Асад у Москві, зазначивши, що «про те, де колишній сирійський лідер перебуває, у Кремлю сказати нічого».

Що стосується долі російських баз у Хмеймімі та Тартусі, то за словами речника Путіна, про це говорити на разі рано. Він сказав, що росія "робить все необхідне, щоб вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз", а їхнє майбутнє буде предметом обговорення з тими, хто очолить Сирію.