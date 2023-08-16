путін ухвалив терміни терактів на Запорізькій та Курській АЕС

Теракт ворог планує наприкінці серпня-початку вересня.

російський диктатор владімір путін ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у телеграм-каналі "Генерал СВР", посилаючись на свої джерела у кремлі.

Даний телеграм-канал ведеться від імені колишнього генерала Служби зовнішньої розвідки росії.

Окрім того, очільник кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.

"владімір путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня-початок вересня. Декілька спроб "ворожих" безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов, це не що інше, як провокації, узгоджені у військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати "готовність" української сторони до ядерного терору", - йдеться у повідомленні.

Таким чином путін хоче вийти "зі стратегічного глухого кута", у якому опинився через розв'язану війну в Україні.

"російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено "терористичною атакою" на ядерні об'єкти, в чому звинуватить Україну. путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території росії, України, Республіки білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута", - зазначають інсайдерські джерела.

Ці плани президента росії підтримує частина керівництва силового та військового блоків та готує їх до реалізації.