Президент росії владімір путін уникає ухвалення ризикованих рішень.

російський президент обережністю підходить до ухвалення рішень. Про це у щотижневому звіті написав американський Інститут вивчення війни.

Аналітики вважають, що рішення, які можуть похитнути його статус-кво, відповідно і ризики ядерної ескалації або війни з НАТО малоймовірні.

У звіті, який вийшов учора, увагу зосереджено на обережному підході президента росіїї до ризиків після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

"путін під час війни демонструє бажання уникати ризикованих рішень, які могли б загрожувати його правлінню чи міжнародній ескалації – незважаючи на те, що його максималістська та нереалістична мета, повне завоювання України, ймовірно, потребує подальшого ризику, щоб мати будь-яку надію на успіх", – йдеться у звіті.

Як підкреслюють аналітики, російський президент не бажає віддавати накази про складні зміни у російській армії та суспільстві, які необхідні, щоб змінити хід війни.

Американські спеціалісти озвучили основні переломи у військових діях станом на сьогодні: