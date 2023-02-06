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ПОЛІТИКА

​​путін уникає ризиків у своїх рішеннях – ISW

06 лютого 2023, 11:01
​​путін уникає ризиків у своїх рішеннях – ISW
Президент росії владімір путін уникає ухвалення ризикованих рішень.

російський президент обережністю підходить до ухвалення рішень. Про це у щотижневому звіті написав американський Інститут вивчення війни.

Аналітики вважають, що рішення, які можуть похитнути його статус-кво, відповідно і ризики ядерної ескалації або війни з НАТО малоймовірні.

У звіті, який вийшов учора, увагу зосереджено на обережному підході президента росіїї до ризиків після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

"путін під час війни демонструє бажання уникати ризикованих рішень, які могли б загрожувати його правлінню чи міжнародній ескалації – незважаючи на те, що його максималістська та нереалістична мета, повне завоювання України, ймовірно, потребує подальшого ризику, щоб мати будь-яку надію на успіх", – йдеться у звіті.

Як підкреслюють аналітики, російський президент не бажає віддавати накази про складні зміни у російській армії та суспільстві, які необхідні, щоб змінити хід війни.

Американські спеціалісти озвучили основні переломи у військових діях станом на сьогодні:

  • Чинний міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські чиновники очікують можливих наступальних операцій росії напередодні річниці вторгнення в Україну, але зазначив, що російських ударних груп поблизу міста Харкова немає.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Україна не використовує західну зброю для ударів по території росії.

  • Представники США заявили, що рф та Іран планують побудувати в росії завод із виробництва до 6000 безпілотників для бойових дій в Україні. Джерело у рф стверджує, що російська зброєва компанія Lobaev Arms починає розробку та виробництво цих безпілотників.

  • Війська рф продовжили наступальні операції в районі Кремінної, і російські військові блогери стверджують, що окупаційні війська відновили наступальні операції на північний захід від Сватового в останні дні.

  • російські війська продовжували проводити наземні атаки навколо Бахмута.

  • Заяви військових блогерів рф суперечать одна одній щодо того, чи українські сили відступають з Бахмута. Фінансист "групи вагнера" євгєній прігожин спростував заяви про відхід українських військ, а ISW продовжує вважає, що російські війська, ймовірно, не зможуть змусити українців неминуче вийти з Бахмута.

  • російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили перекидають резерви на Вугледарському напрямку.

  • Геолокаційні супутникові записи показують, що російські війська побудували укріплену базу на Арабатській косі у північно-східному Криму.

  • У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують завозити медичний персонал з рф для лікування поранених військовослужбовців в окупованій Луганській області, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загарбники готуються до відновлення наступу в регіоні.

РосіявійнаПутінISW

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