Президент знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

Основною причиною коливань країн Заходу є страх перед ядерною ескалацією. Але її було явно перебільшено.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє The New York Times.

"Він може бути ірраціональним, але він любить власне життя", – сказав пан Зеленський.

Він також припустив, що існує ще одна причина коливань Заходу. Президент вважає, що деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з росією.

"Усі тримають двері злегка прочиненими", - сказав він.

Президент знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

За його словами, Україні потрібно багато систем Patriot, але вона погодиться на сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектора.

Видання пише, що Зеленський припустив, що рішення (про передачу Patriot) може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?", - поставив запитання президент України.