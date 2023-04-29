путін узаконив депортацію українців — ISW

Президент росії володимир путін підписав документ, який "узаконює" масову депортацію жителів тимчасово окупованих територій України.

Про це мовиться в звіті ISW.

Днями путін підписав указ "Про особливості правового становища деяких категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в рф". Він визначає осіб, які проживають на окупованих росією територіях, заявили про бажання зберегти чинне громадянство та відмовилися прийняти російські паспорти, як "іноземних громадян" і осіб без громадянства, які зараз проживають в рф.

В Інституті вивчення війни зазначають, що указ закріплює примусові методи залучення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів. Також встановлює умови депортації українців, які не хочуть отримувати громадянство рф. Влада росії продовжує інші спроби депортувати українців, особливо дітей, до росії за різними схемами.

"ISW продовжує вважати, що всі дії, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть бути порушенням Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційною навмисною кампанією етнічних чисток", - написано в звіті.