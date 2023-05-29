путін узаконив депортацію з окупованих територій України

Закон передбачає можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан".

У росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які, зокрема, дозволяють проводити вибори на окупованих територіях та депортувати мешканців.

Документ вже підписав російський диктатор путін. Текст закону оприлюднено на офіційному сайті рф, повідомляє УП.

Так, у законі рф "Про військове становище" прописали можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений".

При цьому в законі також з'явилася можливість проведення референдумів та виборів до органів держвлади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв Центрвиборчком "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".

Відповідно до "закону", вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і лише на її частині.

Зазначимо, що з 20 жовтня 2022 року рф нібито "ввела воєнний стан" у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.