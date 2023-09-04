путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – Bild

Бербок також заявила про важливість зусиль Ердогана.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок розкритикувала президента рф владіміра путіна за дії, до яких він вдається у питанні експорту агропродукції з України, – за відмову від продовження "зернової угоди" та нові удари по портовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє Bild.

"путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду. Лише через путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим росія посилює глобальний голод", – заявила Бербок після зустрічі з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

Водночас, вона назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Останній у понеділок, 4 вересня, провів зустріч у російському місті Сочі з главою держави-агресора.