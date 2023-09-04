Матеріали:
Теми:

путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – Bild

04 вересня 2023, 18:53
путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – Bild
Фото: РБК-Україна
Бербок також заявила про важливість зусиль Ердогана.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок розкритикувала президента рф владіміра путіна за дії, до яких він вдається у питанні експорту агропродукції з України, – за відмову від продовження "зернової угоди" та нові удари по портовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє Bild.

"путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду. Лише через путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим росія посилює глобальний голод", – заявила Бербок після зустрічі з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

Водночас, вона назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Останній у понеділок, 4 вересня, провів зустріч у російському місті Сочі з главою держави-агресора.

Путінзернова угодаБербоквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється