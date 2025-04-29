путін від своїх вимог не відмовляється – Bloomberg

Віткоффу не вдалося переконати путіна. Той вимагає 4 регіони України

російський диктатор путін продовжує вимагати українські території у рамках будь-якої мирної угоди, попри тиск з боку США.

За даними видання, спеціальний представник президента США Стів Віткофф намагався переконати путіна погодитися на припинення бойових дій уздовж поточної лінії фронту під час тривалих переговорів у кремлі в п’ятницю, 25 квітня.

Однак російський диктатор тримається заявлено раніше позиції й хоче отримати повний контроль над чотирма регіонами України, які вона досі повністю не окупувала, у межах будь-якої угоди про припинення війни. Про це Bloomberg повідомили три джерела в москві, обізнані з перебігом переговорів.