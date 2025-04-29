путін від своїх вимог не відмовляється – Bloomberg
29 квітня 2025, 21:33
Фото: з вільного доступу
Віткоффу не вдалося переконати путіна. Той вимагає 4 регіони України
російський диктатор путін продовжує вимагати українські території у рамках будь-якої мирної угоди, попри тиск з боку США.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, спеціальний представник президента США Стів Віткофф намагався переконати путіна погодитися на припинення бойових дій уздовж поточної лінії фронту під час тривалих переговорів у кремлі в п’ятницю, 25 квітня.
Однак російський диктатор тримається заявлено раніше позиції й хоче отримати повний контроль над чотирма регіонами України, які вона досі повністю не окупувала, у межах будь-якої угоди про припинення війни. Про це Bloomberg повідомили три джерела в москві, обізнані з перебігом переговорів.
Ця вимога стала ударом по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та завершення війни, додає видання. За словами одного з його співрозмовників, переговори наразі зайшли в глухий кут, і подальший прогрес можливий лише за прямої участі путіна та Трампа.
У Трампа коментувати переговори Віткоффа і путіна відмовилися.
"Ми не коментуємо поточні переговори. Ми продовжуємо просуватися вперед у роботі як з Україною, так і з росією задля мирного врегулювання конфлікту", - лише заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Х’юїтт.