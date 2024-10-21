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путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі "кадирівцям" – WSJ

21 жовтня 2024, 18:55
путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі
Окупанти демонтували і відправили в росію виробничу лінію вартістю $220 млн, яка була встановлена незадовго до великої війни.

москва збагачує дружнього до кремля Рамзана Кадирова, дозволяючи йому грабувати Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що раніше належав Рінату Ахметову.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Комбінат взяли під контроль люди, близькі до Рамзана Кадирова. Серед них був Руслан Геремеєв і заступник голови міністерства будівництва Чечні Вахіт Геремеєв, які є родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова. Половину акцій ТОВ "Маріупольський металургійний комбінат Ілліча", що "контролює" тепер завод, отримав його син Валід.
 
Зазначається, що розграбування комбінату йде повним ходом. З території заводу часто виїжджають вантажівки з прокатними виробами, які вирушають у бік росії.
 
Окупанти демонтували і відправили в росію виробничу лінію вартістю $220 млн, яка була встановлена незадовго до великої війни.
 
Ще у вересні 2022 р. московська торгова компанія вивезла із заводу сталевої продукції на $380 тис. Інші компанії з росії потім регулярно продавали вугілля та іншу продукцію, що залишилися на ньому. У січні 2023 р. партію металовиробів на $50 тис. було експортовано в Узбекистан.
 
Через деякий час частка Валіда Корчагіна перейшла до іншої людини, але також пов'язаної з Рамзаном Кадировим, – керівника московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаша Дадашова.
 
Геремеєви, однак, продовжують займатися заводом.
 
"Тут було багато трупів, усе було заміновано", – розповідав Вахіт Геремеєв в інтерв'ю проросійському маріупольському ЗМІ на початку цього року, йдучи у військовій формі територією підприємства.
 
За словами Геремеєва, він закохався в завод і "вже майже став металургом", має намір відновити його роботу до 2026 року, а поки хоче нібито захистити від розграбування.

 

МаріупольПутінвійна в Україніросія окупанти

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