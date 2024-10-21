путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі "кадирівцям" – WSJ

Окупанти демонтували і відправили в росію виробничу лінію вартістю $220 млн, яка була встановлена незадовго до великої війни.

москва збагачує дружнього до кремля Рамзана Кадирова, дозволяючи йому грабувати Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що раніше належав Рінату Ахметову.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Комбінат взяли під контроль люди, близькі до Рамзана Кадирова. Серед них був Руслан Геремеєв і заступник голови міністерства будівництва Чечні Вахіт Геремеєв, які є родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова. Половину акцій ТОВ "Маріупольський металургійний комбінат Ілліча", що "контролює" тепер завод, отримав його син Валід.

Зазначається, що розграбування комбінату йде повним ходом. З території заводу часто виїжджають вантажівки з прокатними виробами, які вирушають у бік росії.