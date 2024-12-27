путін недвозначно відкинув пропозицію, яку розглядала команда новообраного президента США Дональда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що нелегітимний правитель росії володимир путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що путін напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.

В огляді вказують на те, що путін відповів 26 грудня на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років.

Лідер кремля заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".

Заява путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 – початок 2022 років.

Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, введення жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади".