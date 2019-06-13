Путін: Відносини Росії з Україною "неминуче будуть відновлені"
"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами", - заявив президент Росії, повідомляє "Громадське".
"Навіть з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих коштом українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю", - додав Путін.
Він також висловив сподівання що нова українська влада "позбавлена таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, надану народом України".
"Думаю, вона (нова українська влада - ред.) зможе діяти енергійно", - зазначив президент РФ.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова до зустрічей у форматі "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Донбасі.
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