Путін: Відносини Росії з Україною "неминуче будуть відновлені"

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами"

Відносини Росії з Україною будуть відновлені незалежно від того, як складатимуться відносини з українськими елітами.

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами", - заявив президент Росії, повідомляє "Громадське".

"Навіть з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих коштом українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю", - додав Путін.

Він також висловив сподівання що нова українська влада "позбавлена таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, надану народом України".

"Думаю, вона (нова українська влада - ред.) зможе діяти енергійно", - зазначив президент РФ.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова до зустрічей у форматі "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Донбасі.