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путін відповідатиме за воєнні злочини в Україні – Макрон

05 грудня 2022, 08:52
путін відповідатиме за воєнні злочини в Україні – Макрон
Фото: з вільного доступу
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російського лідера владіміра путіна необхідно переслідувати за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Макрон наголосив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

"Це – воєнний злочин", – сказав він.

На запитання журналіста, чи повинен путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".

Раніше повідомлялось, що ЄС створить трибунал військових злочинів росії в Україні.

злочинПутінМакрон

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