путін відповідатиме за воєнні злочини в Україні – Макрон
Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.
Макрон наголосив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.
"Це – воєнний злочин", – сказав він.
На запитання журналіста, чи повинен путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".
Раніше повідомлялось, що ЄС створить трибунал військових злочинів росії в Україні.