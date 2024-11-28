путін відповів, чи готова росія до початку мирних переговорів з Україною
28 листопада 2024, 20:09
Фото: ria.ru
Водночас Україна одразу відкинула умови путіна, адже їхнє виконання означає капітуляцію
російський диктатор путін заявив, що не має передумов для початку мирних переговорів, а також назвав новообраного президента США Дональда Трампа "розумним політиком".
Про це він сказав під час своєї промови у Казахстані, передає Sky News.
За словами путіна, він не має причин для початку перемовин з Україною про можливе мирне врегулювання війни, однак умови, які він запропонував у червні для угоди, залишаються без змін.
У Sky News нагадали, що у червні президент рф заявив, що його країна припинить війну лише тоді, якщо Київ відмовиться від своїх планів щодо вступу в НАТО та віддасть москві свої чотири області. Тоді таку вимогу Україна одразу є відкинув, адже вона рівнозначна капітуляції.
"Я не формулював попередніх умов, я не говорив, що попередні умови для початку переговорів такі-то і такі-то. Я просто говорив про наші умови миру", - додав диктатор сьогодні, 28 листопада.
Крім того, путін наголосив, що готовий до діалогу з США та сказав, що Дональд Трамп є "розумним політиком, який здатний знайти рішення".
Президент рф вважає, що новообраний лідер США "все ще не в безпеці", адже на нього було скоєно два замахи перед президентськими виборами в країні.