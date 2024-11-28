путін відповів, чи готова росія до початку мирних переговорів з Україною

Водночас Україна одразу відкинула умови путіна, адже їхнє виконання означає капітуляцію

російський диктатор путін заявив, що не має передумов для початку мирних переговорів, а також назвав новообраного президента США Дональда Трампа "розумним політиком".

Про це він сказав під час своєї промови у Казахстані, передає Sky News.

За словами путіна, він не має причин для початку перемовин з Україною про можливе мирне врегулювання війни, однак умови, які він запропонував у червні для угоди, залишаються без змін.

У Sky News нагадали, що у червні президент рф заявив, що його країна припинить війну лише тоді, якщо Київ відмовиться від своїх планів щодо вступу в НАТО та віддасть москві свої чотири області. Тоді таку вимогу Україна одразу є відкинув, адже вона рівнозначна капітуляції.