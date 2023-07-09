путін відправив у відставку генерала Герасимова – ЗМІ

Командувач виконував цю роль лише близько шести місяців.

Очільник рф владімір путін відправив у відставку ще одного високопоставленого генерала, відповідального за війну проти України після поверненні командирів "Азову". Диктатор проводить чистку верхівки після невдалого бунту ПВК "Вагнер". Тож 67-річний генерал Валерій Герасимов став черговим військовим, кого усунули з посади командувача російською армією в Україні менш ніж через півроку після призначення.

Про це інформує Metro.

"Цей крок путіна – який офіційно не підтверджений – є останнім потрясінням у командуванні його майже 17-місячного вторгнення в Україну. Під час війни путін звільнив кількох керівників, у тому числі генерал-полковника Михайла Мізінцева, також відомого як "Маріупольський різник", а також генерала Рустама Мурадова, який стояв за бійнею у Вугледарі на початку цього року", – йдеться у повідомленні.

Герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник генерального штабу, але загальну відповідальність за війну тепер понесе генерал-полковник ЗС рф Михало Теплинський. Він стане командувачем повітряно-десантними військами країни, про що вже повідомили пропагандистські канали.

Як повідомляє джерело, путін нібито "відчайдушно оговтується після заколоту Євгена Прігожина, а також розлючений через те, що президент України Володимир Зеленський повернув додому з Туреччини ключових командирів полку "Азов".

Диктатор стверджує, що його "обдурили" щодо угоди, тож лютує. Також, ймовірно, його роздратував візит Зеленського на звільнений острів Зміїний на відзначення 500-го дня війни.

Рішення про звільнення Герасимова було зроблено лише за кілька тижнів після так званого "повстання" ПВК "Вагнер".

Водночас джерело зазначає, що усунення Герасимова також збігається з самітом НАТО в Литві 12 липня, який має посилити підтримку Заходу для України.