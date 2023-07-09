Матеріали:
Теми:

путін відправив у відставку генерала Герасимова – ЗМІ

09 липня 2023, 19:49
путін відправив у відставку генерала Герасимова – ЗМІ
Джерело: zn.ua
Командувач виконував цю роль лише близько шести місяців.

Очільник рф владімір путін відправив у відставку ще одного високопоставленого генерала, відповідального за війну проти України після поверненні командирів "Азову". Диктатор проводить чистку верхівки після невдалого бунту ПВК "Вагнер". Тож 67-річний генерал Валерій Герасимов став черговим військовим, кого усунули з посади командувача російською армією в Україні менш ніж через півроку після призначення.

Про це інформує  Metro.

"Цей крок путіна – який офіційно не підтверджений – є останнім потрясінням у командуванні його майже 17-місячного вторгнення в Україну. Під час війни путін звільнив кількох керівників, у тому числі генерал-полковника Михайла Мізінцева, також відомого як "Маріупольський різник", а також генерала Рустама Мурадова, який стояв за бійнею у Вугледарі на початку цього року", – йдеться у повідомленні.

Герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник генерального штабу, але загальну відповідальність за війну тепер понесе генерал-полковник ЗС рф Михало Теплинський. Він стане командувачем повітряно-десантними військами країни, про що вже повідомили пропагандистські канали.

Як повідомляє джерело, путін нібито "відчайдушно оговтується після заколоту Євгена Прігожина, а також розлючений через те, що президент України Володимир Зеленський повернув додому з Туреччини ключових командирів полку "Азов".

Диктатор стверджує, що його "обдурили" щодо угоди, тож лютує. Також, ймовірно, його роздратував візит Зеленського на звільнений острів Зміїний на відзначення 500-го дня війни.

Рішення про звільнення Герасимова було зроблено лише за кілька тижнів після так званого "повстання" ПВК "Вагнер".

Водночас джерело зазначає, що усунення Герасимова також збігається з самітом НАТО в Литві 12 липня, який має посилити підтримку Заходу для України.

відставкаПутінАзоввійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдат. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдат. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється