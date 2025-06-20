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путін вкотре заявив маячню про те, що "вся Україна наша"

20 червня 2025, 20:22
путін вкотре заявив маячню про те, що
Фото: з вільного доступу
Він знову сказав, що українці і росіяни "один народ".

Сьогодні, 20 червня, президент рф  Володимир путін зазіхнув на всю Україну і пояснив це тим, що українці і росіяни начбето "один народ".

Про це глава кремля оголосив під час Петербурзького економічного форуму.

Коли у путіна запитали, як далеко може зайти армія рф в контексті війни проти України, адже солдати рф заходять за територію тих українських областей, які москва незаконно визнала "своїми".

"Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша", - скзав той. 

На його думку, росія "ніколи не ставила під сумнів" права українського народу на незалежність і суверенітет, але Україна нібито стала незалежною і суверенною на підставі принципів позаблоковості, неядерності та нейтральності.

Також голова кремля додав, що в росія є "старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше".

 
Володимир Путінвійна

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