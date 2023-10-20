путін вночі відвідав військовий штаб на півдні росії – Reuters

Президент росії володимир путін вночі побував в Ростові-на-Дону, де відвідав військовий штаб і зустрівся з начальником ЗС рф Валерієм Герасимовим.

Про це повідомляє Reuters.

В короткому відео видно, що путін приїхав пізно вночі, його зустрів Герасимов.

російський президент приїхав в штаб ЗС рф.

Начальник штабу Герасимов розповів йому про перебіг війни.

"Об'єднане угруповання військ вирішує свої завдання "відповідно до плану" СВО", - заявив російський начальник.

путін також поспілкувався з іншими керівниками Міноборони: "Усім командирам привіт передавайте. Всього доброго".

Ми також повідомляли, що путіна зняли в Китаї в супроводі офіцерів з російським ядерним кейсом.