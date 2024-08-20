путін вперше за 16 років приїхав у Беслан і зробив шокуючу заяву

путін заявив, що терористи, які вчинили злочин, нібито отримували підтримку з-за кордону.

російський диктатор путін сьогодні, 20 серпня, зустрівся з матерями жертв теракту у Беслані, який стався майже 20 років тому.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що путін вперше за останні 16 років приїхав на місце одного з наймасовіших терактів в історії рф. Саме під час зустрічі з матерями загиблих дітей, російський диктатор заявив, що бойовики, які влаштували цей теракт, нібито отримували підтримку з-за кордону.

"Ми добре знаємо, що із-за кордону намагалися не лише виправдати цей жахливий злочин, але і надавали терористам всю допомогу: і моральну, і політичну, і інформаційну, і фінансову, і військову", – заявив президент РФ.