путін вперше за 16 років приїхав у Беслан і зробив шокуючу заяву
20 серпня 2024, 18:35
Фото: з вільного доступу
путін заявив, що терористи, які вчинили злочин, нібито отримували підтримку з-за кордону.
російський диктатор путін сьогодні, 20 серпня, зустрівся з матерями жертв теракту у Беслані, який стався майже 20 років тому.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що путін вперше за останні 16 років приїхав на місце одного з наймасовіших терактів в історії рф. Саме під час зустрічі з матерями загиблих дітей, російський диктатор заявив, що бойовики, які влаштували цей теракт, нібито отримували підтримку з-за кордону.
"Ми добре знаємо, що із-за кордону намагалися не лише виправдати цей жахливий злочин, але і надавали терористам всю допомогу: і моральну, і політичну, і інформаційну, і фінансову, і військову", – заявив президент РФ.
На його думку, у людей на Заході нібито немає жодної моралі, а є лише їхні інтереси.
"росія перемогла терористів на Кавказі, переможе і неонацистів, які творять злочини на Донбасі та Курській області", – сказав диктатор.
Водночас путін зазначив, що "вороги росії" нібито продовжують спроби розгойдати ситуацію в країні.