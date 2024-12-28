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путін вибачився перед Алієвим за катастрофу літака

28 грудня 2024, 16:51
путін вибачився перед Алієвим за катастрофу літака
Фото: з вільного доступу
путін і Алієв провели телефонну розмову
Нелегітимний президент рф володимир путін приніс вибачення президенту Азербайджану Ільхаму Алієву у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines у Казахстані.
 
Про це повідомляє кремлівська пресслужба.
 
Зазначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи російської сторони.
 
"володимир путін приніс свої вибачення у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі  росії, і ще раз висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим", - повідомляє прес-служба.
 
У розмові було зазначено, що літак неодноразово намагався зайти на посадку в аеропорту Грозного, який у цей момент перебував під атакою українських безпілотників. Також у розмові зазначалося, що російські засоби ППО відбивали цю атаку.
 
Крім того, кремлівська пресслужба повідомила, що Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. У рамках цієї справи допитують "цивільних і військових фахівців".
 
Повідомляється, що два співробітники Генеральної прокуратури Азербайджану вже перебувають у Грозному, де працюють спільно з російськими колегами.
 
Як повідомила прес-служба президента Азербайджану, в цій розмові Ільхам Алієв зазначив, що літак, перебуваючи в повітряному просторі Росії, зазнав зовнішнього фізичного і технічного втручання і повністю втратив контроль. Після цього, за його словами, літак був спрямований в Казахстан, де зміг здійснити аварійну посадку в місті Актау.
 
"Глава держави наголосив на наявності численних пробоїн у корпусі літака, на тому, що пасажири та члени екіпажу отримали поранення від сторонніх часток, які проникли в салон літака ще в повітрі, і в зв'язку з цим заяви бортпровідників, що вижили, та пасажирів підтвердили факт зовнішнього фізико-технічного втручання", - повідомляє азербайджанська сторона.
Володимир Путінвійна в Україніросія окупанти

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