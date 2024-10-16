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путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в рф – ISW

16 жовтня 2024, 08:55
путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в рф – ISW
Фото: reuters.com
Нещодавно кремль підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю

кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в росії на якомога триваліший час.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

В Інституті повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про формування батальйону з 3 тис. північнокорейських громадян для участі у військових операціях рф у Курській області, а також про дезертирство групи північнокорейських солдатів.
 
У звіті, однак, нагадали, що 14 жовтня російський диктатор путін направив до Держдуми текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між росією та Північною Кореєю, підписаний обома країнами в червні 2024 року.
 
Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі для ТАСС наголосив, що договір між росією та Північною Кореєю чітко визначає питання "взаємного співробітництва в галузі оборони та безпеки".
 
"кремль, ймовірно, використовує положення угоди про "взаємну оборону", щоб надати юридичне обґрунтування розгортанню північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в росії у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що невеликий контингент північнокорейських військовослужбовців діяв поблизу окупованого Донецька", – йдеться у звіті.
 
Як зазначають в ISW, окрім юридичних підстав, угода про взаємну оборону з КНДР свідчить про те, що путін і далі намагається знайти альтернативні шляхи для зміцнення Збройних сил, щоб уникнути оголошення часткової або загальної мобілізації.
 
Аналітики нагадують, що російський лідер продовжує покладатися на криптомобілізацію та створення нових добровольчих підрозділів, щоб уникнути негативних суспільних наслідків від проведення масштабної мобілізації.

 

Владімір ПутінКНДРвійна в Україніросія окупанти

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