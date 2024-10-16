путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в рф – ISW

Нещодавно кремль підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю

кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в росії на якомога триваліший час.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

В Інституті повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про формування батальйону з 3 тис. північнокорейських громадян для участі у військових операціях рф у Курській області, а також про дезертирство групи північнокорейських солдатів.

У звіті, однак, нагадали, що 14 жовтня російський диктатор путін направив до Держдуми текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між росією та Північною Кореєю, підписаний обома країнами в червні 2024 року.