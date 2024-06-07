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путін випадково проговорився про втрати росії у війні – ISW

07 червня 2024, 18:53
путін випадково проговорився про втрати росії у війні – ISW
Фото: з вільного доступу
Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку росія генерує щомісяця.

Президент рф путін обмовився, що російські війська втрачають в Україні близько 20 тисяч солдатів щомісяця. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку росія генерує щомісяця.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"путін припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гинуть під час бойових дій в Україні щомісяця. Це означає, що приблизно 15 тисяч російських військовослужбовців отримують поранення. ISW не може підтвердити озвучену путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати", - пишуть аналітики.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк 2 травня заявив, що окупанти щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч вбитими і пораненими.

російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні літнього російського наступу. Незрозуміло, чи зберегло Міністерство оборони рф рівень вербування у 30 тисяч осіб.

"Армія рф за останні місяці створила стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій і активізувала зусилля зі створення резервів оперативного та стратегічного рівня. російські війська використовували свою ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні, щоб диктувати темп бойових дій в останні місяці, який би спричиняв втрати, приблизно рівні або трохи менші, ніж втрати новостворених сил", - йдеться у звіті.

За даними Генштабу, станом на 7 червня, Сили оборони України минулої доби знищили 197 одиниць озброєння та військової техніки армії рф, серед - черговий катер. У боях відмінусували 1080 живої сили загарбницького війська. 

 

Владімір Путінзагиблівійна в Україніросія окупанти

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