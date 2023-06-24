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путін заявив про громадянську війну і заколот

24 червня 2023, 11:44
путін заявив про громадянську війну і заколот
Президент росії володимир путін заявив, що росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Про це путін заявив під час відеозвернення

"Звертаюся до тих, кого обманом або погрозами втягнули в злочинну авантюру, на шлях тяжкого злочину збройного заколоту.Це удар у спину країні та народу.

Саме такого удару було завдано по росії 1917 року, коли країна вела Першу світову війну. Але перемогу в неї вкрали. Інтриги, чвари, політиканство за спиною армії і народу обернулися найбільшим потрясінням, руйнуванням армії і розпадом держави, втратою величезних територій. У підсумку - трагедією громадянської війни.

Ми не дамо цьому повторитися. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз. Зокрема - від внутрішньої зради. А те, з чим ми зіткнулися - це саме зрада. Непомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради", - заявив російський диктатор. 

Він додав, що дії влади росії "будуть жорсткі", а збройні сили та інші державні органи отримали необхідні накази. 

путін визнав, що ситуація в Ростові "залишається складною, фактично заблокована робота органів цивільного і військового управління".

Він просить тих, "хто підняв зброю на бойових товаришів", припинити "участь у злочинних діях".

РосіяПутін

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