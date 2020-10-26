Путін висунув умову нерозгортання ракет у європейській частині Росії

Він також запропонував розглянути "конкретні варіанти взаємних верифікаційних заходів для зняття наявних занепокоєнь"

Президент Росії Владімір Путін заявив про готовність не розгортати в європейській частині країни ракети 9М729 за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО.

Про це йдеться в опублікованій у понеділок на сайті Кремля заяві Владіміра Путіна, повідомляє "Європейська правда".

"Залишаючись прихильною послідовній позиції про повну відповідність ракети 9М729 вимогам раніше діючого Договору про РСМД, Російська Федерація проте готова в дусі доброї волі і далі не проводити розгортання в європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО, що виключають розміщення в Європі озброєнь, раніше заборонених Договором про РСМД", - йдеться у заяві Путіна.

США стверджують, що ракети 9М729 порушують угоду про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Їх використання Росією спонукало США минулого року призупинити дію угоди та вийти договору.

Росія своєю чергою звинуватила у порушенні договору Сполучені Штати.

Путін назвав вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності серйозною помилкою.

Він також запропонував розглянути "конкретні варіанти взаємних верифікаційних заходів для зняття наявних занепокоєнь".

ДРСМД 1987 року підписали лідер СРСР Михаїл Горбачов та президент США Рональд Рейган. Документ забороняв обом ядерним наддержавам володіти наземними ракетами радіусом дії від 500 до 5000 км. Фактично підписання цього договору вивело світ зі стану холодної війни.

Нагадаємо, що раніше Ішингер оголосив про кінець стратегічного партнерства Німеччини з РФ