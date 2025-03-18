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путін висунув умову Трампу для припинення вогню – Bloomberg

18 березня 2025, 13:11
путін висунув умову Трампу для припинення вогню – Bloomberg
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
путін і Трамп мають поговорити телефоном 18 березня
путін зажадав призупинити всі поставки зброї в Україну на час припинення вогню, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
путін і Трамп мають поговорити телефоном 18 березня, при цьому ключовою темою є 30-денне перемир'я, яке Київ готовий прийняти.
 
путін, який зустрічався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом минулого тижня, зробив припинення поставок зброї попередньою умовою для підписання угоди про припинення вогню, повідомили високопоставлений європейський чиновник і три людини в москві, знайомі з позицією росії.
 
За словами двох осіб у москві, обізнаних про задуми кремля, тоді як росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, мінімальною метою є припинення допомоги з боку США.
 
Високопоставлений європейський чиновник додав, що Європа вкрай неохоче погоджується на вимогу росії заблокувати постачання зброї в Україну під час будь-якого перемир'я. Такий результат ризикує створити ситуацію, коли росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна не зможе цього зробити, сказав чиновник.
 
Велика Британія і Європейський Союз працюють над тим, щоб якомога швидше доставити Києву нові пакети військової допомоги.
 
За словами одного з джерел у москві, призупинення поставок зброї, якого прагне путін, буде тимчасовим, і поставки зброї відновляться після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.

 

Дональд ТрампПутінвійна в Україніросія окупанти

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