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Путін визнав ризики для транзиту газу через Україну

При цьому Путін висловив своє невдоволення судовими позовами від "Нафтогазу"
Президент РФ Володимир Путін визнав, що існує ризик припинення транзиту російського газу через Україну, зокрема через позови "Нафтогазу України".
Путін визнав ризики для транзиту газу через Україну Фото: ria.ru

"Ми вже багато разів говорили: ми готові працювати з Україною і у справі транзиту нашого газу в Європу, і постачань в саму Україну. Причому за цінами, нижчими від тих, за які Україна отримує російський же газ, але ніби реверсом з боку Європи", - сказав Путін, передає LB.ua.

Він також висловився проти і фізичного, і віртуального реверсу газу Україною через газовий потік, що йде зі сходу на захід: "Я хочу, щоб усім було зрозуміло: неможливий жоден реверс. Газ не може на пів труби йти в один бік, а пів труби - в іншу. Нісенітниця це, розумієте? На вербі груші! Це нереально абсолютно. Ми знаємо, як це технологічно робиться. Заходить (труба з боку України в Європу - ІФ), потім лупінг такий, обхідну трубу там зробили - і назад його качають".

"Або прямо качають. Технологічно як вибудувана труба, це ж радянська труба? Вона йде транзитна, а від неї відгалуження на всю територію України. Там зараховують, а потім перераховують, що начебто це з Європи прийшло. Це нісенітниця просто. Ми це прекрасно розуміємо. Ми просто не галасуємо з цього приводу, щоб уже не загострювати ситуацію", - описав Путін іншу схему отримання газу Україною.

Президент РФ знову нагадав: якщо газ постачатимуть в Україну безпосередньо, РФ готова знизити ціну на 20 і навіть 25%. Щоб обговорити це питання, свого часу на зустріч з головою уряду РФ приїжджали Медведчук і Бойко.

"І Медведєв у низ запитав: ну вам то що, ви ж не входите в уряд і навряд чи ввійдете? Але відповідь була, на мій погляд, зрілою абсолютно. Вони сказали: для нас важливо, щоб Україна і український споживач отримували дешевший газ. Якщо ми це зробимо, зрушимо цей процес, ми будемо щасливі. Я вважаю, що це реально зріла політична позиція - в інтересах громадян України", - заявив російський президент.

При цьому він висловив своє невдоволення судовими позовами від "Нафтогазу":

"Що ми зараз бачимо, що відбувається в реаліях? Знову "Нафтогаз" висунув черговий позов у суді. Маячня якась! Просто загострюють ситуацію. Навіщо? Ми ж говоримо, ми готові (причому в супроводі Єврокомісії) досягти будь-яких угод. Україна хоче за українськими законами це відрегулювати - будь ласка, ми готові. Україна хоче відрегулювати за європейськими законами - вона взяла на себе зобов'язання прийняти європейське законодавство - ми готові. І в Єврокомісії про це сказали. Я сказав це своїм колегам у Франції і в Німеччині. Якщо Україна встигне імплементувати у себе законодавство європейських країн (там пов'язане з розподілом видобувних і транзитних компаній) - зможуть вони це зробити в період, у залишок часу? Вони взяли на себе зобов'язання перед Європою (ні перед нами) - нехай роблять. Ми готові і до цього", - сказав Путін.

"Але не все від нас залежить. Тому ризик припинення транзиту існує, напевно, з урахуванням тих обставин, про які я сказав", - резюмував він.

Нагадаємо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України і Росії провести зустріч тет-а-тет в Казахстані

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15 11 2019 12:40
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