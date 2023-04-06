путін визнав, що ЗСУ завдають втрат російській армії

президент росії на зустрічі з гауляйтерами визнав, що Збройні сили України завдають втрат армії росії.

диктатор рф володимир путін сьогодні в москві зустрівся зі своїми ставлениками на захоплених територіях України і заявив, що українських бійців треба відсувати так далеко, щоб вони не могли бити по російських загарбниках.

Пише російське ріа новини.

путін зустрівся з ватажком так званої ДНР денисом пушиліним та ватажком так званої ЛНР леонідом пасічником, ставлеником окупантів у Запорізькій області євгеном Балицьким і гауляйтером у Херсонській області володимиром сальдо.

При розмові з пушиліним, російсткий диктатор заявив, що вчора захисники України випустили 300 снарядів в одне місце, при цьому нібито не лише російські військові постраждали, а й було вбито 14 українських військових, які потрапили в полон.

"Наше завдання – відсувати їх на таку відстань, з якої вони не можуть завдавати нам шкоди" - сказав путін.

Він також розказав про плани будівництва нових ділянок залізниці на окупованих українських територіях, які він називає новими регіонами рф.