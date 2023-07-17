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путін взявся погрожувати достатніми запасами касетних боєприпасів в рф – Politico

17 липня 2023, 09:53
путін взявся погрожувати достатніми запасами касетних боєприпасів в рф – Politico
Фото:Reuters
Ні росія, ні Україна, ні США не ратифікували міжнародну конвенцію про заборону касетних бомб.

путін заявляє, що росія має "достатній запас" касетних бомб, і пригрозив вжити "дзеркальні заходи", якщо Україна застосує зброю проти російських військ. Напередодні, в четвер Пентагон підтвердив, що Вашингтон поставив в Україну касетні боєприпаси.

Про це пише Politico.

Київ каже, що розривні снаряди потрібні, щоб компенсувати нестачу боєприпасів. Україна заявила, що касетні бомби використовуватимуть лише на своїй території для витіснення російських військових з окупованих територій. Касетні бомби сповнені суббоєприпасами, які викидаються в повітря та роблять зброю більш ефективною проти ворожих військ, але також можуть становити небезпеку для цивільного населення.

"Хочу зазначити, що в рф є достатній запас різних видів касетних бомб. Ми ними ще не користувалися. Але, звісно, ​​якщо їх використають проти нас, ми залишаємо за собою право вжити заходів у відповідь", – сказав путін у недільному інтерв’ю російському державному телебаченню.

"До цього часу ми цього не робили, не використовували, і в нас не було такої потреби", – сказав він і додав, що "вважає використання касетних бомб злочином".

Однак є вагомі докази того, що москва вже використовувала касетні бомби у війні проти України. У травневому звіті Human Rights Watch зазначається, що "з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року російські збройні сили використовували касетні боєприпаси під час атак, які спричинили сотні жертв серед цивільного населення та пошкодили цивільні об’єкти, включаючи будинки, лікарні та школи".

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