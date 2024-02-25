путін залишається смертельною загрозою для НАТО й України – ISW

Аналітики наголошують, що ситуація на полі бою нині – "важка, але далеко не безнадійна".

Президент росії владімір путін "залишається смертельною загрозою" для НАТО, а також для України.

Про це у своєму звіті повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"кремль місяцями створює умови для проведення операцій гібридної війни в країнах Балтії і Фінляндії, а зараз бере участь у таких операціях проти Молдови. Цілями путіна залишаються знищення НАТО як ефективного альянсу, розрив зв’язків між Сполученими Штатами і Європою й побудова нового глобального порядку, в якому домінує голос і сила росії. Інтереси Америки, Європи і союзників Америки в Азії й у всьому світі нерозривно пов’язані з тим, щоб допомогти Україні перемогти росію", – йдеться у звіті.

В ISW заявили, що українці втомлені й стурбовані тим, що американська військова допомога припиниться, "але вони продовжують воювати з рішучістю, винахідливістю й майстерністю".

"Американська військова допомога залишається важливою – лише Сполучені Штати мають ресурси, щоб надати Україні саме зараз те, чого вона найбільше потребує. Якщо Сполучені Штати врешті-решт відмовляться від цієї допомоги, то ситуація може стати дуже серйозною. Але до кінця війни ще далеко. Україна не програла і Україні програвати немає причин. російська армія має багато недоліків, якими Україна навчилася користуватися. А сукупна економічна потужність союзників України у багато разів перевищує економічну потужність росії", – наголосили в ISW.