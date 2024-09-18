путін заплутується у власних дискредитованих "червоних лініях" – Atlantic Council

путін сподівається залякати Захід, але експерт вказує, що він блефує.

Минулого тижня президент росії владімір путін спробував провести ще одну зі своїх знаменитих "червоних ліній", попередивши західних лідерів, що будь-яке рішення дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії на російській території поставить НАТО "у стан війни" з росією. Однак існує одна очевидна проблема з цією останньою загрозою: Україна вже використовує зброю, про яку йдеться, для ударів по окупованих регіонах, які путін вважає російськими, не провокуючи жодної ескалації, не кажучи вже про війну між росією і НАТО.

Про це пише оглядач Atlantic Council.

Союзники досі не дозволяли Києву використовувати ракети великої дальності на території росії, однак з'являється все більше ознак того, що західні лідери готові переглянути свою позицію.

Піднімаючи питання перспективи Третьої світової війни, путін явно сподівається залякати Захід. Його спроби представити це питання як таке, що може змінити правила гри, підриваються його власною слабкою реакцією на рутинне використання Україною західних ракет для ударів по Криму, який, за твердженням путіна, вже давно є частиною росії.

"Якщо ідея українських авіаударів по російській території дійсно є "червоною лінією" для москви, чому він не відреагував на жодну з цих попередніх атак?" – задається питанням автор.

"Судячи з останньої "червоної лінії" путіна, здається, що він також ще не повністю пристосувався до нових територіальних реалій, які пропагує його власна пропаганда. Хоча путін публічно наполягає на тому, що всі односторонньо "анексовані" регіони України були офіційно включені до складу російської федерації, він, очевидно, не поспішає надавати їм такий самий рівень захисту, який надається іншим російським регіонам. Це небажання відволікає його зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити окупацію українських земель як незворотну, і слугує мовчазним визнанням того, що в новій імперії путіна деякі регіони є більш російськими, ніж інші", – зазначає Дікінсон.

Це не перший раз, коли росія попереджає про майбутню війну з НАТО. Навпаки, кремлівські чиновники і російські пропагандисти регулярно зображують вторгнення в Україну як війну проти Заходу і часто стверджують, що воюють з НАТО. Також не дивно, що "червоні лінії" путіна виявляються підозріло гнучкими. Із першого дня вторгнення російський диктатор часто намагався накласти довільні обмеження на українських військових і західних союзників країни, щоб потім не вживати жодних заходів, коли ці "червоні лінії" були перетнуті.

За останні два з половиною роки спроби путіна накласти обмеження на своїх міжнародних опонентів неодноразово викривалися і ставали все більш відірваними від реалій війни. Зараз ми дійшли до того, що останні "червоні лінії" путіна прямо суперечать його власній пропаганді.