путін запропонував США заморозити лінію фронту в Україні – FT

За словами джерел FT, минулого тижня путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

Лідер кремля путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.

Про це стало відомо Financial Times від трьох поінформованих джерел.

За словами джерел FT, минулого тижня путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який путін дав з початку війни три роки тому, що росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – пише видання.

Слова ватажка кремля призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог росії і нав'язати їх Україні – наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.