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путін затвердив рекордне зростання витрат на армію

28 листопада 2023, 09:39
путін затвердив рекордне зростання витрат на армію
Фото: з вільного доступу
росія урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

російський диктатор путін підписав закон про бюджет росії на 2024-2026 роки. Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За рік за статтею "національна оборона" бюджет витратить 10,775 трлн рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).
 

Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%. При цьому до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону, а в перший рік повномасштабної війни – 17%.

Видання нагадує, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.

Крім того, 3,338 трлн рублів росія витратить за статтею "національна безпека" (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету. При цьому рф урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

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