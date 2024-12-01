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путін затвердив рекордні військові витрати – AP

01 грудня 2024, 19:23
путін затвердив рекордні військові витрати – AP
Фото: eidos.org.ua
Військовий бюджет росії дорівнюватиме рівню військових диктатур Африки.

Президент рф Володимир путін затвердив бюджетні плани на 2025 рік, збільшивши військові витрати росії до рекордного рівня. 

Про повідомила агенція Associated Press.

32,5% національного бюджету спрямують на оборону країни, а це порядка 145 мільярдів доларів, що майже вчетверо більше, ніж в 2021 році. 

Разом із витратами на силові структури сума складе 40% федерального бюджету.

Військовий бюджет рф досягне 6,2% національного ВВП або рівня військових диктатур Африки. 

Але кожен третій рубль у скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями.

Разом з тим, витрати на соціальну політику скоротять на 16%, а фінансування медицини та освіти залишиться майже без змін, а державні видатки на пропаганду через медіа зростуть на 13%.

В кінці жовтня стало відомо, що росія готується до подальшого підвищення податків для фінансування війни в Україні.

 

Росіябюджетвійна.

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