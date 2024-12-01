путін затвердив рекордні військові витрати – AP
Президент рф Володимир путін затвердив бюджетні плани на 2025 рік, збільшивши військові витрати росії до рекордного рівня.
Про повідомила агенція Associated Press.
32,5% національного бюджету спрямують на оборону країни, а це порядка 145 мільярдів доларів, що майже вчетверо більше, ніж в 2021 році.
Разом із витратами на силові структури сума складе 40% федерального бюджету.
Військовий бюджет рф досягне 6,2% національного ВВП або рівня військових диктатур Африки.
Але кожен третій рубль у скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями.
Разом з тим, витрати на соціальну політику скоротять на 16%, а фінансування медицини та освіти залишиться майже без змін, а державні видатки на пропаганду через медіа зростуть на 13%.
В кінці жовтня стало відомо, що росія готується до подальшого підвищення податків для фінансування війни в Україні.