путін заявляє, що першу тактичну ядерну зброю вже доставлено до Білорусі

російський диктатор путін заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставили в Білорусь.

Про це повідомляє BBC.

"Ми частину тактичної зброї перемістимо на білоруську територію. Перші ядерні заряди вже доставлені на територію білорусі. До кінця літа ми цю роботу виконаємо повністю. Це елемент саме стримування", – заявив путін.

На початку чернвя з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком президент рф сказав, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі розпочнеться в липні цього року.

Він додав, що підготовка споруд для зберігання тактичної ядерної зброї в Білорусі закінчується 7-8 липня, і одразу ж після цього російська сторона почне перевезення в країну тактичного ядерного озброєння.

В березні цього року путін заявляв, що росія розмістить в Білорусі тактичну ядерну зброю: нібито до 1 липня там має закінчитися будівництво сховища.

Також Білорусі було передано ракетний комплекс "Іскандер", який може використовувати цю зброю, і під несення ядерних ракет переобладнано 10 літаків білоруських ВПС.