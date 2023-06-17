путін заявив африканцям, що війну почала Україна

Президент росії Путін під час зустрічі з африканською делегацією запевняв гостей, що його логіка у війні проти України "бездоганна" з погляду міжнародного права і статуту ООН.

Про це пишуть російські інформагенції.

російський діктатор продовжує стверджувати, що війну розпочала Україна, а не рф.

"Саме київський режим розв'язав цю війну в 2014 році. Ми відповідно до 51 статті статуту ООН мали право надати їм допомогу, посилаючись на пункт про самооборону. Шановні колеги, ця логіка, яка була викладена, на мій погляд і погляд моїх колег і експертів, є бездоганною з точки зору міжнародного права і статуту ООН", - заявив путін.

Він додав, що Україна, а не росія відмовляється від мирних переговорів і показав керівникам країн Африки парафований проєкт договору з Україною, який готувався в березні 2022 року в Стамбулі.

Також путін обговорив тему депортації українських дітей. При цьому він стверджував, що росія нібито абсолютно легально вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями.