путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною

За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів "як з одного, так і з іншого боку"

російський диктатор путін заявив про готовність рф до проведення третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі.

Про це він повідомив російським ЗМІ.

"В цілому, ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час. росія готова провести цю зустріч у Стамбулі, а конкретні деталі – коли саме – мають вирішити керівники контактних груп з обох сторін. За його словами, ці групи «перебувають у постійному контакті один з одним, телефонують, і на мій погляд, це вже непогано. Вони зараз між собою домовляються про час чергової зустрічі", – заявив путін.

За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів "як з одного, так і з іншого боку".

Крім того, російський диктатор заявив, що рф готова передати Україні ще 3 тис тіл загиблих солдатів ЗСУ.

За словами путіна, він "відкритий до контактів і зустрічей", зокрема з Трампом, до якого нібито ставиться "з повагою".