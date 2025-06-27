путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною
27 червня 2025, 21:07
Фото: з вільного доступу
За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів "як з одного, так і з іншого боку"
російський диктатор путін заявив про готовність рф до проведення третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі.
Про це він повідомив російським ЗМІ.
"В цілому, ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час. росія готова провести цю зустріч у Стамбулі, а конкретні деталі – коли саме – мають вирішити керівники контактних груп з обох сторін. За його словами, ці групи «перебувають у постійному контакті один з одним, телефонують, і на мій погляд, це вже непогано. Вони зараз між собою домовляються про час чергової зустрічі", – заявив путін.
За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів "як з одного, так і з іншого боку".
Крім того, російський диктатор заявив, що рф готова передати Україні ще 3 тис тіл загиблих солдатів ЗСУ.
За словами путіна, він "відкритий до контактів і зустрічей", зокрема з Трампом, до якого нібито ставиться "з повагою".
"Зустріч цілком імовірна, і ми із задоволенням її готуватимемо", – сказав путін.
Також він заявив, що саме "завдяки Трампу" відносини між москвою й Вашингтоном нібито почали "хоч у чомусь вирівнюватися".
"Не все вирішено у сфері дипломатичних відносин, але все ж таки перші кроки зроблено, й ми рухаємося далі", – сказав путін.
Нелегітимний російський президент розповів про те, що між основними відомствами, а також спеціальними службами "контакт налагоджено". Окрім того, путін анонсував "хороші перспективи" у сфері економічного співробітництва. За його словами, американський бізнес нібито "надсилає сигнал" про прагнення повернутися на ринок рф.