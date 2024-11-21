путін заявив, що удар по Дніпру було завдано "новітньою гіперзвуковою ракетою"
21 листопада 2024, 20:09
Фото: ria.ru
За словами президента росії, йдеться про ракету середньої дальності.
Нелегітимний президент рф путін повідомив, що 20 листопада по українському місту Дніпро російську атаку було здійснено ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".
Про це він сказав у спеціальному відеозверненні.
Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території".
За словами путіна, удар по Дніпру був випробуванням "Орешника", а ціллю удару був комплекс, який нібито "виробляє, зокрема, ракетну техніку".
"Існуючі системи ПРО, зокрема американські елементи в Європі, не зможуть перехоплювати такі ракети, як "Орешник", - сказав він.
Президент рф заявив, що США нібито планували виробляти і розміщувати в Україні ракети середньої і меншої дальності. На чому ґрунтуються його висновки - неясно. путін заявив:
"Ми вважаємо себе вправі застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів. А в разі ескалації агресивних дій відповідатимемо також рішуче і дзеркально".
російський лідер пообіцяв, що росія заздалегідь "попередить мирних жителів України і громадян інших держав покинути зони можливого ураження".
"росія і далі буде випробовувати новітні озброєння по тих об'єктах, які вирішить самостійно. росія віддає перевагу мирним засобам, але й готова до будь-якого розвитку подій", - додав він.
Також він підтвердив, що по військових об'єктах рф у Брянській і Курській областях було завдано ударів західними ракетами, через що є загиблі серед російських військових.