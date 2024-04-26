путін заявив, що відвідає Китай у травні – AP

Коли саме відбудеться поїздка поки що не називають.

Президент росії владімір путін заявив, що планує відвідати Китай у травні.

Про це він сказав на з'їзді російського союзу промисловців і підприємців у москві, пише Associated Press.

Видання зазначає, що візит до КНР може стати першою закордонною поїздкою путіна після того, як він продовжив своє правління ще на шість років, перемігши на виборах, "які запропонували виборцям мало вибору".

Коли саме відбудеться поїздка, путін не вказав, а також не назвав інших подробиць.

"Зростаюча економічна та дипломатична ізоляція росії через її війну проти України зробила її все більш залежною від Китаю - її колишнього суперника за лідерство в комуністичному блоці під час холодної війни. Згідно з нещодавньою оцінкою США, Китай різко збільшив продажі росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які москва, у свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для використання в конфлікті", - пише АР.

Раніше цього тижня російські депутати повідомили, що інавгурація президента рф запланована на 7 травня. Як відомо, минулого місяця 71-річний путін забезпечив собі п’ятий термін на посаді в результаті голосування без реальної опозиції, продовживши своє 24-річне правління.