путін збирається втягнути білорусь у війну проти України – Зеленський

російський диктатор навесні, влітку або восени буде розташовувати свої сили на території білорусі, розповів президент

російський диктатор путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"З амбіціями путіна, і те, що сьогодні ми бачимо – він робить усе, щоб не зупинити цю війну. І це факт. Він буде йти далі в цьому. І буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це, абсолютно відкрито, відверто – я розумію, що буде. Ви побачите – він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території білорусі", – вважає український лідер.

Зеленський наголошує, що багато європейців, може й США, будуть говорити про те, що це залякування.

"Це залякування Польщі, залякування Литви й інших наших балтійських партнерів. Але ви побачите – він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але, у будь-якому випадку, він таким чином затягне білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами – вони вже були в цій війні, але їх люди ні, і їх військо ні, поки що, але путін цього дуже хоче", – каже він.