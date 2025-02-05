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путін збирається втягнути білорусь у війну проти України – Зеленський

05 лютого 2025, 20:33
путін збирається втягнути білорусь у війну проти України – Зеленський
Фото: з вільного доступу
російський диктатор навесні, влітку або восени буде розташовувати свої сили на території білорусі, розповів президент

російський диктатор путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"З амбіціями путіна, і те, що сьогодні ми бачимо – він робить усе, щоб не зупинити цю війну. І це факт. Він буде йти далі в цьому. І буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це, абсолютно відкрито, відверто – я розумію, що буде. Ви побачите – він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території білорусі", – вважає український лідер.
 
Зеленський наголошує, що багато європейців, може й США, будуть говорити про те, що це залякування. 
 
"Це залякування Польщі, залякування Литви й інших наших балтійських партнерів. Але ви побачите – він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але, у будь-якому випадку, він таким чином затягне білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами – вони вже були в цій війні, але їх люди ні, і їх військо ні, поки що, але путін цього дуже хоче", – каже він.
 
Президент України зауважив, що європейцям треба збільшувати витрати на оборону.
 
"Якщо ви не хочете у майбутньому витрачати увесь бюджет на оборону - витрачайте сьогодні той відсоток, який потрібен сьогодні. Такими кроками посилювати свою оборону. Підтримка України – це частина вашої оборони", – наголошує Зеленський.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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