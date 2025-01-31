путін здобуває союзників у Європі – Bloomberg

Словаччина, Австрія і Хорватія, а також Угорщина, ставить під сумнів підтримку України.

Націоналістичний крен у таких країнах, як Словаччина, Австрія і Хорватія, а також Угорщина, ставить під сумнів підтримку України, якраз у той час, коли Дональд Трамп після свого повернення в Білий дім прагне покласти край війні.

Як пише Bloomberg, лідери цих країн розривають єдність з Європейським Союзом і НАТО і пропонують президенту росії владіміру путіну зручних союзників у критичний момент.

Так, Словаччина стала однією з перших країн НАТО, яка надала військову допомогу Україні. Однак прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, який відвідав путіна в кремлі минулого місяця, показує, як швидко все може змінитися. Його позиція тепер схожа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який постійно ставив під сумнів підтримку блоку України і закликає до припинення санкцій проти росії.

"Орбан більше не самотній", - сказав Габор Дьйорі, політичний аналітик Policy Solutions у Будапешті. "ЄС, найімовірніше, дедалі частіше стикатиметься з глухими кутами, оскільки йому буде важко подолати незгоду з боку націоналістів".

На його думку, групи націоналістів у цих країнах отримали підтримку швидше, ніж у решті Європи, оскільки громадяни незадоволені різким зростанням цін на енергоносії, в якому багато хто звинувачує війну. Це зробило їх більш вразливими до риторики вкрай правих фракцій, які виступали проти імміграції, засуджували допомогу Україні та підтримували адміністрацію Трампа.

Так, Австрія готова висунути свого першого вкрай правого канцлера з часів Другої світової війни, який ясно дав зрозуміти, що підтримка санкцій суперечить традиційному нейтралітету країни. У Хорватії виборці переважною більшістю голосів переобрали президента Зорана Мілановіча, який різко критикував військову допомогу Києву, наклав вето на навчання українських офіцерів і засудив розширення НАТО як "глибоко аморальне".

Уряди інших країн, які були надійними західними партнерами України, також наражаються на ризик. Так, у Румунії торік вкрай правий кандидат Калін Георгеску, який виступав проти НАТО і хвалив Трампа і путіна, несподівано виграв перший тур президентських виборів. Однак Верховний суд Румунії, пославшись на іноземне втручання, анулював результат і призначив нові вибори на травень.

Словенія і Чеська Республіка - ще дві країни в регіоні, де кандидати, які виступають проти нинішнього уряду, можуть повернутися до влади. А в Болгарії глава держави Румен Радев закликав зняти санкції з Москви.

Але регіональний зсув був найяскравіше продемонстрований у Словаччині, де Фіцо порушив питання про можливість майбутнього за межами ЄС і НАТО, заявивши, що ці інститути ризикують опинитися в "книгах історії".

Ескалація риторики словацького прем'єра відображає глибшу проблему для ЄС, оскільки дедалі більше урядовців наполягають на інтересах росії, а не на єдиному європейському блоці, каже Григорій Месезніков, голова Інституту суспільних справ у Братиславі.