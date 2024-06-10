путін зібрався до Північної Кореї та В'єтнаму – Reuters

В обох країнах він офіційно був доволі давно.

hосійський диктатор владімір путін цього місяця збирається відвідати Північну Корею, після чого, ймовірно, одразу здійснить до В'єтнаму.

Про це пише Reuters з посиланням на росЗМІ.

Попередньо візит до КНДР має відбутись найближчими тижнями. Як заявив посол рф в Північній Кореї Олександр Мацегора візит путіна в Пхеньян "активно готується".

Після Кореї, путін, ймовірно, відразу поїде до В'єтнаму. російські ЗМІ пишуть, що візит заплановано на 19-20 червня, але підтвердження цих дат досі немає. У розмові з Reuters офіційний представник В'єтнаму додав, що наразі триває обговорення порядку денного. Серед основних питань, які планується обговорити, – енергетика, військова співпраця, взаєморозрахунки та угода в освітній сфері.

Як додають у росЗМІ, наразі найгострішою проблемою торгівлі між двома країнами є банківська підтримка розрахунків.