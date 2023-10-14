путін зібрався до Вірменії

Візит буде тоді, коли "складеться нормальна ситуація".

владімір путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Президент росії заявив, що готовий відвідати країну.

Про це пише вірменська служба "Радіо свобода".

За словами путіна, Вірменія нібито не планує виходити зі Співдружності незалежних держав. Він також заявив, що готовий відвідати Вірменію.

"І запрошення є, і йому запрошення є до росії. Подивимося. Ми все розуміємо, ми всі дорослі люди. Розуміємо, що там відбувається. Це трагедія вірмен Карабаху. Йому, мабуть, не до поїздок зараз. Але ми в контакті залишаємось, працюємо з ним, постійно на зв’язку. Складеться нормальна ситуація – і я до них з’їжджу, і вони приїдуть", – заявив президент Росії.

Слід зауважити, що напередодні пресслужба президента Вірменії Ваагна Хачатуряна повідомила про підписання закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Парламент Вірменії ратифікував його 3 жовтня.