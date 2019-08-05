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Путін змінив командувача Чорноморським флотом

На посаду головнокомандувача ВМФ РФ призначено Миколу Євменова
Президент Росії Володимир Путін змінив головнокомандуючого Військово-морським флотом РФ і командувача Чорноморським флотом.
Путін змінив командувача Чорноморським флотом Фото: tass.ru

Відповідний указ зачитав 8 травня на селекторній нараді міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Медузу".

На посаду головнокомандувача ВМФ РФ призначено Миколу Євменова. До призначення на посаду головкому ВМФ Євменов командував Північним флотом. Володимир Корольов, який обіймав цей пост, перейшов на роботу в АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація".

На посаду командувача Чорноморським флотом призначено віце-адмірала Ігоря Осипова, а очолювати Північний флот буде віце-адмірал Олександр Моісеєв, який був командувачем Чорноморським флотом.

Осипов до того, як зайняти нову посаду, був першим заступником командувача Тихоокеанським флотом і заступником начальника Генштабу Збройних сил.

 

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08 05 2019 14:59
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