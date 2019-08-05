Путін змінив командувача Чорноморським флотом

Президент Росії Володимир Путін змінив головнокомандуючого Військово-морським флотом РФ і командувача Чорноморським флотом.

Відповідний указ зачитав 8 травня на селекторній нараді міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Медузу".

На посаду головнокомандувача ВМФ РФ призначено Миколу Євменова. До призначення на посаду головкому ВМФ Євменов командував Північним флотом. Володимир Корольов, який обіймав цей пост, перейшов на роботу в АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація".

На посаду командувача Чорноморським флотом призначено віце-адмірала Ігоря Осипова, а очолювати Північний флот буде віце-адмірал Олександр Моісеєв, який був командувачем Чорноморським флотом.

Осипов до того, як зайняти нову посаду, був першим заступником командувача Тихоокеанським флотом і заступником начальника Генштабу Збройних сил.