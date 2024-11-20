кремль готовий до поступок, але незначних.

Президент рф Володимир путін готовий до переговорів, проте не згоден на територіальні поступки та вступ України до НАТО.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела

кремль готовий до заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, а також до переговорів за точним розділом Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Однак джерела, близькі до кремля, зазначають, що майбутнє Криму не підлягає обговоренню.

"Всередині країни путін міг би подати угоду про припинення вогню, яка дозволить росії утримати більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як перемогу, яка забезпечила захист російськомовного населення на сході України та захистила сухопутний міст у Крим", - пише видання.

путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, проте виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від амбіцій вступити до НАТО, повідомили Reuters п'ять джерел, обізнаних з думкою кремля.

Новообраний президент США Трамп, який пообіцяв швидко покласти край конфлікту, повертається до Білого дому в часи піднесення росії.

москва контролює частину України розміром з американський штат Вірджинія і просувається найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року.

П'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що кремль може в цілому погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту.

За словами трьох з них, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні питання, може бути можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

В той час як москва стверджує, що чотири регіони є частиною рф, захищеної ядерною парасолькою країни, її війська на землі контролюють 70-80% території, близько 26 000 квадратних кілометрів все ще утримуються українськими військами, дані з відкритих джерел на фронті лінія показує.

росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України, заявили двоє чиновників.