Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін зніс резиденцію в Сочі через побоювання атак дронів – розслідування

08 жовтня 2024, 10:59
путін зніс резиденцію в Сочі через побоювання атак дронів – розслідування
Фото: з вільного доступу
Журналісти звернули увагу на те, що протягом останніх семи місяців путін не відвідував свою резиденцію в Сочі.

російський диктатор владімір путін зніс свою резиденцію у Сочі. Імовірною причиною може бути його побоювання через часті атаки безпілотників.

Про це повідомляє видання "Проект".

Журналісти звернули увагу на те, що протягом останніх семи місяців путін не відвідував свою резиденцію в Сочі. Такого не було "щонайменше 10 років".

Причина в тому, що на місці, де його резиденція, тепер котлован. Будівлю знесли.

"Вивчивши супутникові знімки, ми дійшли висновку, що будівлю почали зносити в лютому 2024 року, а зрівняли із землею будівлю до березня", - стверджують автори розслідування.

На їхню думку, глава кремля боїться відвідувати чорноморське узбережжя Краснодарського краю через нальоти дронів. Він нібито відчув загрозу своїй безпеці ще 2023 року, коли цей регіон часто атакували українські безпілотники.

При цьому з 2023 року пілоти літаків, на яких літає диктатор, вимикають транспондери протягом більшої частини польоту. Таким чином літаки неможливо відстежити.

Владімір ПутіндрониСочівійна в Україні

Останні матеріали

путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється