путін усвідомив, що його стратегія працює, тож іноземці в рф стають все більш вразливими.

Стратегія правителя росії путіна щодо арешту іноземців за незначними, безпідставними звинуваченнями дала йому можливість звільнити вбивць, шпигунів та хакерів, демонструючи дисбаланс, характерний для таких угод.

Про це пише The Washington Post.

путін домігся звільнення шпигунів, хакерів і свого найбажанішого в’язня на Заході - вбивцю, пов’язаного з розвідувальними службами, засудженого в Німеччині. Для авторитарного російського диктатора це була найбільша перемога, яка випливає з його готовності порушити світові норми, щоб отримати від західних лідерів те, що він хоче.

путін натякнув на свою рішучість звільнити вбивцю Вадима Красікова в лютому під час інтерв’ю американцю Такеру Карлсону. Він назвав Красікова "патріотом", уникнувши уточнення прізвища.