путін знову спробував пояснити цілі так званої "СВО"

Вони нібито змінюються, але водночас, за словами диктатора, залишаються тими ж самими.

владімір путін знову намагався пояснити цілі так званої "спеціальної військової операції".

Заяву путіна публікують прокремлівські пропагандистські видання.

"Цілі "спецоперації" змінюються відповідно до поточної ситуації", – йдеться у заяві.

путін одразу додав, що загалом цілі війни залишаються тими самими, а також зазначив, що для нього і всієї країни вони носять "фундаментальний характер".

Під час зустрічі з так званими "військовими кореспондентами" путін знову говорив про Київ. російський диктатор відповів на запитання, чи буде російська армія знову наступати на столицю України.

"Деякі громадські діячі кажуть, що потрібно набрати ще близько мільйона, але це залежить від того, чого хочемо. Чи потрібно нам іти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація, якщо ні, то ні. Зараз необхідності в мобілізації немає", – сказав диктатор.

Він запевнив, що росії не потрібна мобілізація, тому що "непогано" триває набір контрактників. Також путін не вбачає потреби запроваджувати в рф воєнний стан.