Матеріали:
Теми:

путін знову спробував пояснити цілі так званої "СВО"

13 червня 2023, 19:39
путін знову спробував пояснити цілі так званої
Фото: reuters
Вони нібито змінюються, але водночас, за словами диктатора, залишаються тими ж самими.

владімір путін знову намагався пояснити цілі так званої "спеціальної військової операції".

Заяву путіна публікують прокремлівські пропагандистські видання.

"Цілі "спецоперації" змінюються відповідно до поточної ситуації", – йдеться у заяві.

путін одразу додав, що загалом цілі війни залишаються тими самими, а також зазначив, що для нього і всієї країни вони носять "фундаментальний характер".

Під час зустрічі з так званими "військовими кореспондентами" путін знову говорив про Київ. російський диктатор відповів на запитання, чи буде російська армія знову наступати на столицю України.

"Деякі громадські діячі кажуть, що потрібно набрати ще близько мільйона, але це залежить від того, чого хочемо. Чи потрібно нам іти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація, якщо ні, то ні. Зараз необхідності в мобілізації немає", – сказав диктатор.

Він запевнив, що росії не потрібна мобілізація, тому що "непогано" триває набір контрактників. Також путін не вбачає потреби запроваджувати в рф воєнний стан.

 

Путінконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється