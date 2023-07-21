путін знову "викривив" історію та почав погрожувати Польщі

Диктатор пригрозив Польщі нагадати, що її західні території – начебто подарунок Сталіна.

Президент росії владімір путін зробив брехливу заяву про створення військового формування Польщі, Литви та України задля подальшої окупації останньої.

Свої вигадки російський диктатор озвучив на засіданні Радбезу рф

путін, схоже, вкотре вирішив поділитися своїми знаннями світової історії, яка існує лише в його реальності. Так, він заявив, начебто "Польща захопила частину Литви, відторгнула в росії її історичні землі, скориставшись громадянською війною", та "брала участь у розділі Чехословаччини".

"Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", – зробив пропагандистське твердження путін, пригрозивши Польщі.

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під "натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі жирніший шматок, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню Західну Україну. Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі", – вигадав очільник кремля.

Він також пригрозив, що агресія проти білорусі означатиме агресію проти росії:

"На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами. Скажу одне – це дуже небезпечна гра, і авторам подібних планів варто замислитися про наслідки".